Кемерово, , 05:49 — REGNUM Авиакомпания Nordwind Airlines возобновляет прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Кемерово и обратно. Об этом сообщается в Instagram кемеровского международного аэропорта им. Леонова.

«Отличная новость! С 4 марта 2021 года авиакомпания Nordwind Airlines возобновляет выполнение авиарейсов по направлению Санкт-Петербург-Кемерово-Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Авиаперевозки будут осуществляться два раза в неделю на самолётах самолет Boeing модели 737−800.