Владивосток, , 06:22 — REGNUM В телеграм-каналах Приморья обсуждаются версии и причины самоубийства и. о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александра Скорлякова. Основная из них — последствия и ликвидация ледяного циклона в ноябре 2020 года.

Читайте также: В мэрии Владивостока обнаружили труп чиновника

Скорляков стал и. о. случайно — действующий руководитель управления Сергей Русских внезапно, сразу после начала ледяного дождя, ушёл на больничный.

После того как стали известны масштабы разрушительной стихии следом за Русских на больничный ушли его заместители и когда очередь дошла до Александра Скорлякова, то именно он стал исполняющим обязанности начальника управления.

Учитывая сложившуюся обстановку и пользуясь введенным режимом ЧС именно его управление проводило много госзакупок без аукционов. Есть информация, что в закупках были выявлены нарушения, допущенные со стороны исполнителей.

Сначала 2021 года прокуратура активно начала проверки законности деятельности сотрудников мэрии Владивостока, в том числе и во время «ледяного дождя». Под пресс проверок попало и управление Скорлякова. Как пишут в соцсетях, стало понятно, что никто из вышестоящих руководителей не будет вступаться за чиновника, подпись которого стояла на многих документах.

Выяснились подробности и с обеспечением средствами индивидуальной защиты во время голосования по поправкам в Конституцию РФ. Правительство Приморья передавало всем муниципалитетам эти самые СИЗы в больших объёмах. Во Владивостоке стоимость СИЗов превышала 100 млн руб. Сообщается, что в течении года никто в мэрии не составил отчетные документы. И по этому поводу началась прокурорская проверка, отвечать на вопросы которой должен был и. о. Скорляков.

Предполагается, что всё вместе и привело к трагическому завершению истории — человек не выдержал напряжения и возможного возбуждения уголовного дела в отношении себя.

Как сообщало ИА REGNUM, Александра Скорлякова обнаружили мертвым в своём рабочем кабинете 20 февраля 2021 года. Чиновник покончил с собой.

Скорляков среди коллег считался одним из надежных сотрудников, отзывы положительные. Обычно про таких говорят: «На них всё держится». Ему было 54 года.