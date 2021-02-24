Каракас, , 05:48 — REGNUM Объявить персоной нон грата и выслать из страны посла Евросоюза в Венесуэле Исабель Брильанте Педросу призвали правительство депутаты однопалатного парламента страны. Об этом 24 февраля сообщает агентство EFE.

Председатель парламента Хорхе Родригес заявил, что будет голосовать «обеими руками» за объявление персоной нон грата представителя ЕС в Венесуэле, а также за пересмотр условий, на которых миссия ЕС находится в стране.

Такое решение депутаты парламента предложили в ответна санкции, введённые европейским сообществом против Каракаса. В расширенный санкционный список ЕС 22 февраля были включены ещё 18 человек. В их число попали члены Национальной ассамблеи и судьи, председатель венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес и другие венесуэльские политики. Всего в санкционном списке ЕС по Венесуэле оказались 55 человек.

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