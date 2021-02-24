Тобольск, Тюменская область, , 05:39 — REGNUM В тюменском городе Тобольске полицейские наладили торговлю правами на вождение транспортных средств без сдачи экзаменов. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

В суде доказано, что в 2016—2018 годах в Тобольске директор одной из автошкол вместе с начальником отдела ГИБДД и старшим инспектором организовал торговлю водительскими удостоверениями без сдачи экзаменов. Кроме того, на взятки было собрано около 100 тыс. рублей с трёх человек. Все фигуранты дела приговорены к условным срокам от 4 до 1,8 лет.

Также за торговлю правами перед судом предстали двое полицейских и три бывших работника автошкол Тобольска. Их обвиняют по 16 эпизодам взяток и подлога. Данное дело рассматривает Тобольский городской суд.