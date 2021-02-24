Новосибирск, , 05:36 — REGNUM В отношении двух новосибирцев, устроивших пьяный дебош в аэропорту «Толмачёво», возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Дела возбуждены по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции (ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Установлено, что утром 23 февраля 2021 года мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолёта, следовавшего сообщением «Новосибирск-Москва», который стоял в новосибирском аэропорту, нецензурно высказывались в адрес пассажиров. Члены экипажа пытались их успокоить, но дебоширы отказались добровольно покидать самолёт. Экипаж вызвал сотрудников полиции. При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть, они оказали сопротивление, продолжили свои агрессивные действия и публично оскорбили сотрудника полиции.

Оба были задержаны. Расследование дела продолжается.