Пекин, , 05:27 — REGNUM Беспилотный космический аппарат Китая «Тяньвэнь-1» вышел на опорную орбиту Марса и готовится приступить к исследованиям. Об этом 24 февраля сообщает Центр по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления.

С момента старта зонд преодолел более 470 млн км, с учётом специфики воздействия гравитационного поля Земли и Марса, двигаясь по специально откорректированной траектории. В момент выхода на марсианскую орбиту аппарат находился на расстоянии около 212 млн км от Земли.

Корректировку траектории зонд завершил в 01:29 мск, теперь он будет в течение трёх месяцев находиться над поверхностью планеты. Предполагается, что в мае-июне текущего года аппарат совершит посадку на поверхность Марса в районе равнины Утопия. Учёные выдвинули гипотезу, что именно в этой части красной планеты могли выходить на поверхность грунтовые воды. Зонд будет исследовать грунт, атмосферу и климат Марса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о передаче на Землю звуков Марса, записанных американским планетоходом Perseverance сразу после посадки на поверхность планеты.

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