Челябинск, 24 февраля, 2021, 05:23 — ИА Регнум. В Челябинской области на 17 участках региональных дорог ограничено движение транспорта. Об этом сообщает миндортранс региона.

74.mchs.gov.ru Метель

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Среди таких участков — Троицк — Октябрьское, с нулевого по 90-й километр, объездная вокруг Магнитогорска, с нулевого по 104-й километр, Карталы — Магнитогорск, с нулевого по 201-й километр, и многие другие.

Отметим, ограничения были введены 23 февраля. Причиной стала метель. Снять их планировалось утром 24-го, но пока они продлены до 18:00 по местному времени.