Тюмень, , 05:21 — REGNUM В Тюменской области до конца недели продержится холодный фронт с температурами — 25−30 градусов по Цельсию. 24−25 февраля продолжатся метели с порывами ветра до 21 м/с, сообщают синоптики и региональное УМЧС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

Автомобилистов просят воздержаться от поездок. Если нет возможности остаться дома, необходимо быть крайне внимательными на дорогах, держать дистанцию, передвигаться на малых скоростях. Родителям школьников рекомендуют следить за актировками.

Также существует опасность обрыва электросетей, пожаров и прочих чрезвычайных ситуаций.