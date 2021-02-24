Новосибирск, , 05:18 — REGNUM Новосибирская прокуратура организовала проверку после появления информации об избиении школьника из-за отказа снять брекеты. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Напомним, новосибирские подростки избили школьника из-за отказа снять пластину для выравнивания зубов. Медицинское обследование показало, что у мальчика перелом позвоночника в трёх местах.

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«Прокуратура Ленинского района Новосибирска организовала проверку соблюдения прав ребёнка, а также исполнения законодательства о профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, — уточнили в ведомстве. — Прокуратура оценит действия органов системы профилактики, при наличии оснований примет меры реагирования. Ход процессуальной проверки взят на контроль».

Как сообщало ИА REGNUM, следователи также организовали уголовно-процессуальную проверку после избиения ребёнка.