Челябинск, , 05:15 — REGNUM В школах Челябинска 24 февраля отменены занятия. Решение принял горком по делам образования, сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба.

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На учёбу могут не идти дети и подростки обеих смен и всех классов. Причиной стали морозы и метель, которые атаковали Южный Урал.

Отметим, сейчас в Челябинске порядка минус 25 градусов. При этом отмечается сильный ветер. В течение дня синоптики прогнозируют порывы до 20 метров в секунду. На ряде участков дорог региона введены временные ограничения для движения транспорта.