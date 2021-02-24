Новосибирск, , 05:04 — REGNUM В Новосибирске в суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в хищении 31 велосипеда. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Новосибирец обвиняется в совершении 24 преступлений по статье «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину» и семи преступлений по статье «Кража».

По данным следствия, с мая по август 2020 года 32-летний мужчина похищал велосипеды в разных районах города. Он заходил в подъезды многоквартирных домов и искал оставленные там без присмотра велосипеды, при себе у него был «тросорез». После чего уезжал на похищенном велосипеде, азатем фотографировал и выставлял объявления об их продаже. В большинстве случаев он продавал их через мессенджер «Телеграмм».

"Таким образом ему удалось похитить 31 велобайк в районах Новосибирска», — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города.