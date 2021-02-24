Хабаровск, , 05:10 — REGNUM Из Хабаровска 24 февраля в районы края впервые стартовал автопоезд «Здоровье», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Цель автопоезда — максимально приблизить первичную специализированную медицинскую помощь к жителям сельских населённых пунктов, провести медицинские осмотры, диагностические обследования, определить дальнейшую тактику лечения, максимально сократить сроки ожидания специализированной помощи.

Старт автопоезду «Здоровье» дал врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

Жители населённых пунктов, через которые будет проезжать автопоезд, смогут не только пройти обследование в передвижном флюорографе, маммографе и получить консультацию специалистов, но и сделать прививку от COVID-19.

Медики стараются охватить профилактическими осмотрами и диспансеризацией не менее 22,5% от общей численности населения Хабаровского края.

Кроме флюороустановки и передвижного кабинета рентгенодиагностики в автопоезд входит стоматологический и диагностический комплексы.

В среду, 24 февраля он отправился от здания краевого правительства в район имени Лазо, где медики будут работать месяц.

В передвижной бригаде есть терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, стоматолог, невролог, офтальмолог, врач УЗИ, рентген-лаборант, медсестры.

«Когда я общаюсь с людьми в районах края, практически всегда первое, на что жалуются — сложности с комплексным медицинским обследованием. В этом жители даже самых малонаселенных посёлков хотят — и они абсолютно правы — иметь равные возможности с горожанами. Мы работаем над тем, чтобы постепенно улучшать качество жизни в Хабаровском крае, и такой проект — один из шагов на большом пути. Автопоезд будет курсировать по районам края в течение всего года, чтобы на приём к врачу могли попасть люди даже там, где нет ни амбулатории, ни ФАПа», — сказал Михаил Дегтярев на церемонии отправки автопоезда.

График дальнейших перемещений автопоезда будет распланирован до конца года.

«В планах — тиражировать этот опыт, чтобы запустить в перспективе и второй, и третий такой автопоезд», — добавил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Врачебная бригада сформирована из специалистов больницы района им. Лазо и краевого диагностического центра «Вивея». Медработники отбирались на добровольных началах.

В районе им. Лазо комплексно обследоваться смогут жители 19 населённых пунктов. В среднем на приёме у специалистов автопоезда, учитывая ограничения по загрузке аппаратуры, смогут побывать около 300 человек в день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области социальный автопоезд «Забота», в который входят врачи ведущих клиник региона, за осенние выезды в отдалённые территории оказал помощь более 6,3 тыс. пациентов.