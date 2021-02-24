Москва, , 05:02 — REGNUM Ряд новых функций для пользователей вводит популярный мессенджер Telegram. Об этом 24 февраля сообщается в официальном блоге Telegram.

В частности, для пользователей стала доступна функция автоматического удаления сообщений в любом чате. Она позволяет настроить удаление сообщений в любом чате для всех его участников через 24 часа или семь дней после отправления. В группах и каналах такую функцию могут включить только администраторы.

Кроме того, в Telegram теперь не ограничивается количество участников в группах, появились временные ссылки для приглашения в каналы и группы, а также виджеты для быстрого доступа к избранным чатам с экрана телефона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предупреждении Роскачества о возможной повышенной активизации мошенников в мессенджере Telegram на фоне массового прихода новой аудитории.

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