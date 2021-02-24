Новосибирск, , 04:58 — REGNUM В Новосибирске в связи с возгоранием трёх домов по улице Ольховская организована прокурорская проверка. Об этом сообщает региональное ведомство.

«Прокурор района Роман Гулиев и заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский выезжали на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов, — уточнили в прокуратуре. — Предварительно установлено, что в одном из деревянных домов могли находиться трое детей (после пожара найдены останки двух погибших детей). Дом, в котором проживала многодетная семья, не был оборудован автономным извещателем».Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме Новосибирска, в результате которого погибли дети.

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