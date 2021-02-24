Новосибирск, , 04:47 — REGNUM Новосибирские следователи организовали уголовно-процессуальную проверку после появления в СМИ информации об избиении ребёнка подростками из-за отказа снять брекеты. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

«Было выявлено сообщение о том, что 21 февраля в Ленинском районе Новосибирска в районе гаражей на улице Широкая 111, 12-летнего школьника избили шестеро подростков. Из сообщений СМИ следует, что подростки потребовали снять школьника пластину для выравнивания зубов, а когда мальчик отказался, последние начали избивать его кулаками и ногами. Прохожие помогли ребёнку добраться домой. А медицинское обследование показало, что у мальчика перелом позвоночника в трёх местах», — уточнила Кулешова.