Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Решение о совместной координации в противостоянии Китаю было принято США и Канадой в ходе виртуальной встречи лидеров обеих стран. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам президента США Джозефа Байдена, решение было принято в ходе разговора с дистанционном формате с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе виртуальной встречи лидеры США и Канады обсуждали вопросы защиты общих ценностей на мировой арене и укрепление достижений демократии у себя в странах.

Как пояснил Байден, поднятые в ходе встречи проблемы включали в себя и «координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидеры США и Канады намерены в ходе совместной виртуальной встречи обсудить проблему освобождения канадских граждан, арестованных в Китае по подозрению в шпионаже.

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