Новосибирск, , 04:42 — REGNUM Нвосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме, в результате которого погибли дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«В следственные органы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Ольховская в Кировском районе Новосибирска, в результате которого произошло обрушение кровли. После начала возгорания хозяева дома, а также их 16-летний сын смогли эвакуироваться из дома. Однако, со слов родителей, в доме ещё находилось трое детей двое мальчиков, 2008 и 2016 г.р., и девочка 2019 г.р., — уточнили в ведомстве. — По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Расследование дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Возгорание в частном жилом доме по ул. Ольховская в Кировском районе Новосибирска произошло накануне, 23 февраля.

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