Новосибирск, , 04:37 — REGNUM В Новосибирске во время крупного пожара погибли трое детей. Возгорание произошло накануне, 23 февраля, в частном жилом доме по ул. Ольховская в Кировском районе города.

В региональном управлении МЧС РФ сообщили, чтобы отстоять соседние жилые дома от крупного возгорания потребовалось полтора часа — отсутствие противопожарных разрывов, позднее обнаружение и сообщение о пожаре привело к стремительному распространению огня на соседние постройки и значительному увеличению площади горения.

«Самостоятельно из горящего двухэтажного дома смогли эвакуироваться хозяева и их старший сын. Однако, со слов родителей, в доме ещё находилось трое детей. В другом одноэтажном жилом доме людей не обнаружено», — уточнили в ведомстве.

Причины возгорания и обстоятельства трагедии выясняют дознаватели чрезвычайного ведомства и следователи Следственного комитета России.

Предварительно общая площадь пожара составила 210 кв.м., его тушили 45 человек и 14 единиц техники.