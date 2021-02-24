Новосибирск, , 04:27 — REGNUM Нвосибирские министерство строительства и министерство науки и инновационной политики проводят опрос о том, каким новосибирцы видят «СмартСити-Новосибирск». Отмечается, что анкетирование не предполагает сбор персональных данных и гарантирует анонимность.

«В рамках перспективной программы развития территорий инновационной и научно-образовательной деятельности в составе зоны опережающего развития «Наукополис» Новосибирской агломерации «Геофонд Новосибирской области» осуществляет подготовку проекта планировки территории функциональной зоны смешанной и общественно-деловой застройки (комплексный документ пространственного развития территории инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск»)», — говорится в описании к опросу.

Уточняется, что социологическое исследование проводится «с целью выявления степени информированности и мнений жителей города и Новосибирской области в связи с предполагаемыми изменениями городской среды».