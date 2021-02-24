Хабаровск, , 04:24 — REGNUM В ночь на 22 февраля в селе Сергеевка Хабаровского края в результате пожара в жилом доме погиб 11-летний ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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После тушения огня удалось спасти родителей и двоих малолетних детей. Все находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.

Выясняются причины возгорания и обстоятельства происшествия.

«Прокуратура проводит проверку. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека погибли в результате пожара в многоквартирном двухэтажном доме в Якутии 23 февраля.