Кито, , 04:16 — REGNUM До 62 человек возросло количество погибших в ходе тюремных бунтов в Эквадоре. Об этом 23 февраля сообщает агентство France-Presse.

Бунты среди заключённых вспыхнули как минимум в трёх тюрьмах Эквадора: Гуайас, Асуай и Котопакси. Предварительно причиной ЧП полиция называет борьбу между враждующими группировками наркоторговцев.

Все погибшие в тюрьмах являются заключёнными, о жертвах и пострадавших среди сотрудников полиции не сообщается. В настоящее время полиция пытается взять под контроль ситуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в ходе беспорядков в тюрьмах Эквадора. Бунты в эквадорских тюрьмах продолжаются уже несколько дней, предположительно, из-за конфликта двух банд за контроль над тюрьмой.

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