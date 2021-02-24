Пекин, , 04:14 — REGNUM Кассовые сборы китайских фильмов с 15 по 21 декабря достигли 5,5 млрд юаней ($851 млрд), второй за все время преодолев пятимиллиардную отметку за неделю, сообщает агентство Синьхуа.

Первое такое достижение пришлось на 2019 год, когда рынок с 4 по 10 февраля заработал 5,9 млрд юаней благодаря такому блокбастеру как «Блуждающая Земля», являющемуся киноадаптацией романа китайского писателя-фантаста Лю Цысиня.

Возглавил лидерство по сборам фильм «Привет, мама», собрав более 2,9 млрд юаней, или почти 54% от общей кассы за неделю, сообщили в Китайской информационной сети киноданных. Комедия «Детектив из Чайнатауна-3» заняла второе место с доходом в 1,4 млрд юаней.