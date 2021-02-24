Пекин, , 04:08 — REGNUM Китайская нефтегазовая корпорация Sinopec планирует построить более 1000 водородных и комбинированных заправочных станций в ближайшие пять лет, сообщает агентство Синьхуа.

Данный шаг призван подстегнуть развития «зеленой энергетики» в стране, сообщили в компании. На конец 2020 года компания Sinopec Marketing Co. Ltd., являющаяся подразделением Sinopec, создала 27 пилотных проектов в сфере водородных заправочных станций в провинциях Гуандун и Чжэцзян, Шанхая и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Станции водородной заправки представляют из семя мощности, предназначенные для заправки водородным топливо соответствующие транспортные средства и агрегаты. Они также могут быть как элементом станций для заправки ископаемым топливом, так и самостоятельным объектом.