Самара, , 04:01 — REGNUM Арбитраж Самарской области 4 марта 2021 года начнёт рассматривать многомиллионный иск АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» к крупному разработчику и производителю ракет-носителей среднего класса, участнику дивизиона «Роскосмоса» — АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» из Самарской области, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск от корпорации поступил в суд 12 февраля 2021 года. Дело приняла судья Балькина. В споре речь идёт «о взыскании с ответчика 19 778 295 рублей 11 копеек, в том числе долга 19 556 137 рублей 39 копеек и неустойки 222 157 рублей 72 копеек».

Напомним, ранее иск к «Прогрессу» подало и Минобороны России. Сумма претензий, поступивших в феврале 2021 года, превышает 774 млн рублей.