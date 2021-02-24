Пекин, , 03:58 — REGNUM Количество домов престарелых в Китае на конец прошлого года достигло 38 тыс., что на 37% больше, чем на конец 2015 года, сообщает 23 февраля агентство Синьхуа.

Китай может предоставить 8,24 млн коек для престарелых, что на 7,3% больше, чем в 2019 году и на 22,5% больше, чем в 2015 году, сообщил министр гражданской администрации КНР Ли Цзихэн.

За время 13-й Пятилетки (2016−2020) страна вложила 5 млрд юаней (около $775 млн) в развитие качества заботы за престарелыми гражданами в 203 героинах по всей стране.

Численность населения Китая старше 60 лет достигло 254 млн человек на конец 2019 года, что составляет 18,1% от общей численности.