Нью-Йорк, США, , 03:54 — REGNUM Провести расследование информации о пытках, несправедливом судопроизводстве и ряде других нарушениях в отношении заключенных тюрьмы Гуантанамо призвали власти США эксперты Организации Объединённых наций в области прав человека. Соответствующее заявление распространила 23 февраля пресс-служба ООН.

Эксперты ООН приветствовали решение США о закрытии тюрьмы Гуантанамо и призвали продемонстрировать мировому сообществу, что они готовы «обеспечить невозможность повторного применения такой практики». Эксперты напомнили, что большинство заключённых тюрьмы провели часть жизни в ситуации, «когда верховенство права не имело значения, а принуждающая и жестокая сила государства превалировала».

В ООН призвали власти США расследовать все внушающие доверие утверждения о пытках, несправедливом судопроизводстве и других нарушениях, которые могли иметь место в Гуантанамо. Тем, кто подвергался пыткам и чьи права были нарушены, эксперты ООН предложили выплатить компенсацию.

Под заявлением поставили свои подписи 16 экспертов ООН, занимающихся вопросами предотвращения пыток, вопросами внесудебных казней, защитой права на свободу мнений и другими нарушениями прав и свобод человека в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация Белого дома подтвердила своё намерение закрыть тюрьму на базе Гуантанамо, где во внесудебном порядке содержатся иностранцы, подозреваемые в терроризме.

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