Хабаровск, , 03:56 — REGNUM В Хабаровском крае на развитие горнодобывающей отрасли в 2021 году выделено 71,6 млрд рублей — в два раза раза больше, чем годом ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В общей сложности сформировано 15 инвестпроектов, шесть из них введут в эксплуатацию до 2025 года. Это добыча золота, меди, олова и переработка золотосодержащих концентратов.

«Меры поддержки федерального и краевого уровня по базовым направлениям — это возмещение затрат инвестора на опережающее создание необходимой инфраструктуры, предоставление налоговых льгот, организационная поддержка, включая формирование межведомственных рабочих групп по содействию реализации особо значимым инвестпроектам», — пояснила и. о. министра природных ресурсов края Елена Балезина.

В сфере добычи золота продолжится реализация семи инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 55 млрд рублей. В итоге регион получит свыше 16 тонн золота и 2500 новых рабочих мест. Речь, в частности, идёт об освоении золоторудных месторождений Кутынское, Малютка, Чульбаткан, Дурмин, Нони, Делькен и Дяппе.

Как сообщало ИА REGNUM, производство золота в России за 11 месяцев 2020 года снизилось по сравнению с 2019 годом на 6,78% и составило 314,41 тонны.