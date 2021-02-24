Иркутск, , 03:49 — REGNUM В арбитраж Иркутской области поступил банкротный иск к ООО «Осетровская судостроительная верфь», которое специализируется на строительстве кораблей, судов и плавучих конструкций. Иск от кредитора пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Осетровский завод металлоконструкций» поступило 20 февраля 2021 года. Сумма долга не сообщается и детали спора пока неизвестны. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в октябре 2010 года. Её уставный капитал — 40 тыс. рыблей. собственник доли в 33,33% и директор актива Кирилл Перетятько. Ещё столько же доли у Николая Фомина. Оставшаяся часть — собственная доля компании.

Фирма была поставщиком по трём госконтрактам.