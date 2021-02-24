Пекин, , 03:37 — REGNUM В общей сложности 45 человек, включая 28 чиновников были признаны виновными во взрыве на золотом руднике, в результате которого погибли 10 человек и один пропал без вести в городе Цися провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 23 февраля агентство Синьхуа.

Инцидент был вызван незаконным складированием и использованием взрывчатки, а также ненадлежащей эксплуатацией надшахтного здания, сообщила команда, проводившая расследование. Согласно докладу, компания Shandong Wucailong Investment Co. Ltd., которая владеет шахтой и власти города Цися скрыли и задержали информацию о трагедии.

В общей сложности 22 шахтера оказались в ловушке под землей в результате взрыва шахты 10 января 2021 года в городе Цися, близ города Яньтай. Одиннадцать человек были спасены после двухнедельного пребывания в ловушке, а один пропал без вести. Авария привела к прямым экономическим потерям в размере более 68 млн юаней (около $10,5 млн).