Белая Гора, , 03:36 — REGNUM В Якутии Заполярный межрайонный следственный отдел СУ СК РФ Якутии возбудил уголовное дело по факту убийства, подозреваемый — 30-летний жителя посёлка Белая Гора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пре6сс-службе ведомства.

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В январе этого года в поступило от родственников пропавшего мужчины заявление — он ушёл из дома и не дает о себе знать. По факту его исчезновения была организована процессуальная проверка.

20 февраля останки мужчины были обнаружены местными жителями на пустыре.

В качестве свидетеля следователи допросил жителя дома, который стоит рядом с пустырём. Во время посещения квартиры следователь СКР обратил внимание на бурые пятна на полу в одной из комнат. В ходе допроса мужчина рассказал детали преступления.

«Подозреваемый выпивал с потерпевшим и в ходе застолья между ними возник конфликт, началась драка. Через некоторое время подозреваемый увидел, что его приятель не подаёт признаки жизни и с целью сокрытия следов преступления расчленил тело и вынес его на пустырь», — пояснили следователи.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, убитый и расчленённый в Костроме мужчина ранее мог работать в костромской полиции, как и те, кто подозревается в совершении преступления.