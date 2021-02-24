Волгоград, 24 февраля, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Арбитраж Волгоградской области 11 марта 2021 года планирует приступить к рассмотрению банкротного иска, поданного к ООО «Волгабас Волжский», которое принадлежит Анатолию Бакулину. Данные последнего совпадают с данными бывшего советника губернатора и министра транспорта РФ, а также отца владельца крупного автобусного холдинга Volgabus. Истцом в деле выступил московский кредитор, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление к ООО «Волгабас Волжский» поступило в суд от ООО «РМ Групп» 16 февраля 2021 года. В качестве основания был заявлен долг в размере 2 516 116,93 рубля.

21 февраля 2021 года стало известно, что дело приняла к производству судья Гладышева, назначив судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику на 11 марта. В качестве арбитражного управляющего предложен Дмитрий Митрякович — член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий». Комитету сельского хозяйства Волгоградской области дано поручение предоставить в суд данные о наличии техники у ООО.

Напомним, в 2020 году у автобусного холдинга Алексея Бакулина — бывшего депутата Волжской городской думы начались проблемы. Банк-кредитор из Приамурья подал несколько исков, в том числе претендуя на заложенное по долгам имущество.

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По данным ЕГРЮЛ, ООО «Волгабас Волжский», которое выступает ответчиком в банкротном иске, полностью принадлежит Анатолию Бакулину, чьи данные совпадают с данными отца Алексея Бакулина. Бакулин-старший был областным депутатом одного из созывов, советником губернатора и министра транспорта России.

Компания «Волгабас Волжский» учреждена в ноябре 2014 года для производства автобусов и троллейбусов. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников на 2020 год превышала 680 человек. Анатолий Бакулин также является директором предприятия.

И Алексей, и Анатолий Бакулины — совладельцы долей в ООО «Волгабас групп», созданной в июне 2020 года. В январе 2021 года в ООО вошёл новый собственник — ООО «Реновация» из Санкт-Петербурга с долей 60%, созданное в октябре 2020 года. Принадлежит последнее ООО «Мидстрим групп» (владелец — Дмитрий Стрежнев) и ООО «Лизинговая компания «Мегаполис» (собственник — Леонид Бондаренко).