Шанхай, Китай, , 03:25 — REGNUM Необычайно высокие температуры вынудили жителей Шанхай переодеться в футболки на четыре месяца раньше наступления лета, пусть и временно, сообщает агентство Синьхуа.

Самые высокие температуры были зафиксированы на востоке мегаполиса. Воздух прогрелся здесь 22 февраля до 26,2 градуса Цельсия. Из-за теплой погоды в Шанхае уже зацвела вишня на 10 дней раньше срока. Это привлекло любителей цветов и фотографий.

Главный синоптик Шанхайской метеорологической службы Кун Чуньянь сказал, что в районе Шанхая преобладает очень теплая воздушная масса, в то время как холодный воздух с севера слишком слаб, чтобы проникнуть на юг.

Однако рекордно высокая температура оказалась недолговечной. Метеорологическая служба объявила синий уровень штормового предупреждения в час дня по местному времени 22 февраля, когда температура в пригородных районах Шанхая, включая районы Чунмин и Баошань, упала более чем на 9 градусов Цельсия во второй половине дня.