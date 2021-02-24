Благовещенск, , 03:21 — REGNUM В Приамурье за неделю (с 15 по 21 февраля) выявили 266 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 466). За всё время пандемии лабораторно инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 20 692 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Наибольшее число носителей коронавируса выявлялось традиционно в Благовещенске — 95 случаев (неделей ранее — 102). Второе место за прошедшие семь дней занял Михайловский район, где заражение подтвердилось у 21 человека (неделей ранее — 35).

Среди всех вновь выявленных носителей коронавируса 79% болеют ОРВИ. Пневмония на фоне COVID-19 диагностирована у 20% больных. Бессимптомно переносят заболевание всего 1% пациентов.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, с 15 по 21 февраля в Приамурье скончались от COVID-19 ещё 12 человек. По состоянию на 21 февраля в регионе было зарегистрировано 163 смертельных случая пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние сутки было выявлено почти 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым наименьшим числом с 25 сентября, когда в Москве было выявлено 1560 заразившихся.