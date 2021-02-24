Пекин, , 02:51 — REGNUM Железнодорожная полиция Китая приложила дополнительные усилия с начала года для обеспечения безопасности грузовых поездов направления Китай — Европа, сообщает агентство Синьхуа.

Помимо более частого патрулирования крупнейших железнодорожных вокзалов и станций, железнодорожная полиция интенсифицировала проверку их пожарной безопасности, а также провела специальные операции помимо всего прочего, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР,

Железнодорожная полиция также усилила координацию работы с железнодорожными вокзалами и станциями, грузовыми перевозчиками, местными правительственными департаментами и ведомствами в указанных целях. Благодаря этому, как утверждается. Удалось избежать многих угроз безопасности.