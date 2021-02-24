Пекин, , 02:47 — REGNUM Госсовет КНР выпустил документ, устанавливающий цели развития старых революционных баз в новую эпоху, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно документу, к 2025 году старые революционные районы достигнут высшего уровня оживления в сельских районах в рамках нового типа урбанизации.

Так, к 2035 году эти районы в основном реализуют социалистическую модернизации вместе с остальной страной и смогут наслаждаться модернизированной экономической системой на местах. В частности, жители смогут получать более высокие доходы и равный доступ к базовым общественным службам.

Для достижения этих целей документ предлагает к исполнению три цели — консолидацию и расширение результатов борьбы с бедностью, ускорение развития реального сектора экономики и отраслей промышленности с местными особенностями, совершенствование общественных службы и наращивание благополучия местных жителей.

Документ также призывает улучшить политику поддержки создать долгосрочный механизм развития, а также усилить руководство всем процессом со стороны Коммунистической партии Китая.