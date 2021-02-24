Сухум, , 02:46 — REGNUM Военные медики Минбороны России были награждены медалями и дипломами за помощь в борьбе с COVID-19 министерством обороны Абхазии. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

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Ведомственными медалями и дипломами минобороны Абхазии были награждены специалисты мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа в Абхазии. Награждение было приурочено к Дню защитника Отечества, торжественная церемония награждения состоялась на территории санатория «Айтар» в Сухуме, где базируется российский мобильный госпиталь.

На торжественном мероприятии присутствовали советник посольства РФ в Абхазии Владислав Нечипоренко, заместитель руководителя администрации президента Абхазии Джансух Нанба, вице-премьер республики Сергей Пустовалов и другие официальные лица.

Напомним, колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию в ноябре 2020 года для оказания помощи населению в борьбе с пандемией COVID-19. Российские военные медики оказали помощь более 400 жителям Республики, а также принимали активное участие в проведении профилактических мероприятий.

На настоящее время в Абхазии выявлено 12 725 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 12 017 пациентов, скончались 196.

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