Тяньцзинь, Китай, , 02:35 — REGNUM Современный корабль-госпиталь, построенный китайской компанией для американского судовладельца, успешно прошел морские испытания в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Судно длиной 174 метра и шириной 28,6 метра, была разработано для движения с максимальной скоростью 12 узлов. Оно оборудовано 277 палатами и 641 койкой. Оно способно осуществлять всестороннюю медицинскую помощь и выполнять роль пятизвездочного отеля одновременно.

Судно также является одним из самых развитых морских медицинских и образовательных платформ в мире, заявили в компании Tianjin Xingang Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. Результаты испытаний были переданы владельцу судна.