Пекин, , 02:31 — REGNUM Таможня города Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая отослала обратно в пункт отправления партию импортных твердых отходов, сообщили в Главном управлении таможни КНР.

Выявленные во время инспекции отходы весом 240 тонн были идентифицированные как смесь оксида цинка и отходы, смешанные с цинком, говорится в заявлении таможни. В сочетании с грязью, угольной золой и неокисленным металлом такие отходы при переработке будут представлять угрозу для окружающей среды, говорится в заявлении.

Китай ввел запрет на импорт всех твердых отходов с 1 января 2021 года, в то время как свалка и утилизация отходов, прибывших из-за рубежа, на китайской территории также были запрещены.

Страна начала импортировать твердые отходы в качестве источника сырья в 1980-х годах и в течение многих лет была крупнейшим импортером в мире. С ростом осведомленности общественности об охране окружающей среды и переходе страны к более экологичному экономическому росту, Китай начал постепенно отказываться от импорта твердых отходов с 2017 года.