Париж, , 02:23 — REGNUM Базы данных с личной и медицинской информацией почти 500 тысяч пациентов клиник выложили в открытый доступ хакеры во Франции. Об этом 23 февраля сообщила газета Liberation.

Отмечается, что базы данных из 491 840 имён содержат до 60 позиций с личной информацией на одного человека. Указаны пароли доступа к учётным записям, номера страховки, адрес проживания, медицинская информация, вплоть до прописанных лекарств.

Журналистам издания удалось установить, что данные были собраны в лабораториях, расположенных большей частью на северо-западе страны. В этих лабораториях использовалось одинаковое программное обеспечение для обработки и хранения личной информации пациентов. Предполагается, что взлом баз данных произошёл в период с 2015 по конец 2020 года.

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