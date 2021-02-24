Куньмин, Китай, , 02:21 — REGNUM Пять человек погибли и еще один получил ранения в результате ДТП на юго-западе Китая, сообщает 21 февраля агентство Синьхуа.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в уезде Хуанин города Юйси провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщили в местном департаменте общественной безопасности в 18:00 по местному времени 20 февраля.

Три автомобиля протаранили друг друга на одной из местных трасс. Все получившие ранения были немедленно доставлены в госпиталь для получения медицинской помощи. Ранения не представляют опасность для жизни. Ведется расследование причин трагедии.