Шицзячжуан, Китай, , 02:17 — REGNUM Северная китайская провинция Хэбэй, которая в зимний период часто страдает о серьезного загрязнения воздуха, отчиталась о рекордно низком содержании загрязняющих частиц PM2.5 за прошлый год, сообщает агентство Синьхуа.

Средняя концентрация частиц PM2.5 в Хэбэе составила 44,8 микрограмма на кубометр в 2020 году, что почти на 40% ниже, 74 микрограммов на кубометр в 2015 году. Это является самым низким показателем за все время измерений.

Провинция также высадила более 2,6 млн га лесов с 2016 по 2020 годы, увеличив площадь покрытия лесами с 31 до 35% за это время.

В течение последних пяти лет провинция также работала над регулированием или поэтапным отказом от предприятий, вызывающих сильное загрязнение, а также над улучшением своей энергетической структуры, в том числе заменой угля природным газом и электричеством. Потребление энергии на единицу ВВП за этот период снизилось на 21%