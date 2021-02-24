Пекин, , 02:08 — REGNUM Пять человек стали жертвами пожара в банном комплексе в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Трагедия произошла вечером по Пекину 19 февраля в результате возгорания в банном комплексе в уезде Личэн города Чанчжи провинции Шаньси на севере Китая, сообщили местные власти.

Помимо пятерых погибших, еще один человек получил ожоги. Он был доставлен в один из местных госпиталей для оказания медицинской помощи. В настоящее время власти проводят расследование для выяснения причин трагедии.