Пекин, 24 февраля 2021, 02:08 — REGNUM Пять человек стали жертвами пожара в банном комплексе в Китае, сообщает агентство Синьхуа.
Трагедия произошла вечером по Пекину 19 февраля в результате возгорания в банном комплексе в уезде Личэн города Чанчжи провинции Шаньси на севере Китая, сообщили местные власти.
Помимо пятерых погибших, еще один человек получил ожоги. Он был доставлен в один из местных госпиталей для оказания медицинской помощи. В настоящее время власти проводят расследование для выяснения причин трагедии.