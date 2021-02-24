Киев, , 01:13 — REGNUM До 24 человек возросло число задержанных силовиками в ходе акции протеса у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба национальной полиции города в Facebook.

В ходе акции протеста националистов на улице Банковой произошли столкновения между протестующими и силовиками. 24 активных участника акции были задержаны и доставлены в управление полиции. У задержанных взяли объяснения, после чего отпустили.

Напомним, 23 февраля Приморский суд города Одессы признал украинского радикала Степана Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день вечером к офису президента Украины пришли сотни националистов с требованием освободить Стерненко.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 27 пострадавших сотрудниках полиции в ходе столкновений в Киеве у офиса Зеленского.

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