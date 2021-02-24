Киев, , 00:44 — REGNUM Как минимум 27 силовиков пострадали в ходе столкновений у офиса президента Украина Владимира Зеленского в Киеве. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба киевской полиции в Facebook.

Отмечается, что в ходе акции протеста на улице Банковой в Киеве протестующие применяли файеры и газовые баллончики. На замечания сотрудников правоохранительных органов правонарушители не реагировали. Словесные перепалки с митингующими часто перерастали в столкновения с силовиками.

Всего пострадали 27 силовиков, они получили ожоги глаз. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 17 задержанных в ходе акции протеста националистов, протестующих у офиса президента Украины против приговора суда в отношении радикала Сергея Стерненко. Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

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