Ростов-на-Дону, , 00:32 — REGNUM 12 муниципальных образований Ростовской области вошли в «красную» зону так называемой санитарной карты региона. Для сравнения: неделей ранее в список территорий с напряжённой эпидобстановкой были внесены девять муниципалитетов.

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В «красную» зону попали Азов, Батайск, Гуково, Багаевский, Егорлыкский, Зерноградский, Кагальницкий, Каменский, Мясниковский, Пролетарский, Тарасовский и Тацинский районы. Удовлетворительной остаётся ситуация в 37 муниципалитетах. В «зелёной» зоне оказались город Каменск-Шахтинский, а также Дубовский, Куйбышевский, Сальский, Усть-Донецкий и Целинский районы.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 15 февраля коронавирусные запреты были частично отменены. Впервые ограничения сняли по принципу «светофора».

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