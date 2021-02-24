Красносулинский район, Ростовская область, , 00:49 — REGNUM В Красносулинском районе Ростовской области следователи изучают причины взрыва газового баллона. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

Хлопок газового баллона произошёл утром 22 февраля в одном из жилых домов на хуторе Молаканский. В больницу доставлены двое мужчин, а также 15-летний подросток.

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

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