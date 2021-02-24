Элиста, , 01:14 — REGNUM Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков отметил работу медиков, вернувшихся из Бурятии. В братской республике четверо специалистов оказали помощь коллегам в лечении пациентов с COVID-19.

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«Наши медики на профессиональном уровне с самоотдачей в течение трёх недель обменивались опытом, наработанными методиками лечения и рекомендациями по терапии больных. Эта практика стала отличным примером продуктивного и эффективного взаимодействия братских народов», — отметил Хасиков.

Напомним, что бригада калмыцких медиков отправилась в Бурятию в конце ноября 2020 года. Подобный выезд стал для специалистов первым в период пандемии.