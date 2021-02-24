Сальский район, Ростовская область, , 00:23 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении гранта, выделенного для развития крестьянско-фермерского хозяйства в Сальске. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Следователи считают, что предполагаемая преступница разработала бизнес-план по созданию и развитию КФХ «Выращивание лососевых рыб в установках закрытого водоснабжения» в рамках реализации программы «Агростартап». Затем бизнесвумен обратилась в донской минсельхозпрод с заявкой на участие в конкурсе и предоставила фальшивый документ о осетровой и лососевой рыбы в живом весе. Фиктивный договор помог получить положительное заключение конкурсной комиссии и грант в размере 3 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.