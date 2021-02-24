Лаганский район, , 00:16 — REGNUM Житель Республики Калмыкия погиб при переходе через Красинский канал. Трагедия произошла в Лаганском районе, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

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«20 февраля около полудня на территории Лаганского района в районе села Красинское при переходе через канал погиб мужчина, провалившись под лёд», — уточнили в ведомстве.

На месте работали силы и средства Лаганского пожарно-спасательного гарнизона.