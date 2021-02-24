Москва, , 12:16 — REGNUM Решение руководства соцсети Twitter удалить около ста аккаунтов, якобы связанных с Россией, и занимавшихся «подрывом веры в Североатлантический альянс и его стабильность», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 23 февраля в социальной сети Facebook.

«За подрыв веры. Это уже край. Все антиутопии так начинались», — написала Лариса И.

Множество пользователей пришли к выводу, что раз НАТО обеспокоено тем, что кто-то подрывает веру в альянс, то это является показателем слабости этой организации.

«Как они уязвимы! Отдельные личности и даже не политики разрушают власть. Она у них на глиняных ногах», — пишет Татьяна Е.

Некоторые комментаторы уверены, что вера в НАТО действительно находится в опасности и уже почти испарилась. Люди считают, что это стало результатом деятельности самого альянса.

«А у кого-то ещё осталась вера в НАТО? Наивные! Оно только против беззащитных, кучей на одного, воевать могут!» — поделился своим мнением Геннадий Б.

Часть людей указала на то, что НАТО оказалось не у дел в том момент, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации, на что у альянса не нашлось никаких аргументов.

«Подрыв веры в НАТО случился, когда Россия демонстративно вернула Крым. НАТО осталось только судорожно хрюкать и блокировать аккаунты в твиттере», — считает Рашид Д.

Напомним, 23 февраля руководство соцсети Twitter сообщило об удалении ста аккаунтов. Администрация микроблога утверждает, что раскрыла сеть, которая была якобы связана с Россией и пыталась «подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность».